Meteo Assisi 26-28 settembre 2025: clima settembrino e rischio precipitazioni

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 26-28 settembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì a tutti e ben trovati, Settembre si sta per chiudere ed è stato un mese che nel suo complesso quest’anno è parso più vicino ai canoni di normalità rispetto ai passati seppur con qualche giorno di caldo sopra media. Nel fine settimana in arrivo che sarà l’ultimo di questo mese, la parola d’ordine sarà “variabilità”: nessun termine può definirsi migliore per descrivere il tempo che dovremo attenderci in queste giornate. Il clima sarà quello tipico settembrino del tutto normale per il periodo.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme con il meteo Assisi 26-28 settembre 2025:

Oggi venerdì e dopodomani domenica giornate molto simili con occasionali e locali precipitazioni poco significative. La giornata di mezzo del sabato probabilmente sarà quella più stabile delle 3 seppur con nuvolosità sempre in transito. Ventilazione in rotazione da sud (venerdì), da ovest (sabato) e a seguire da nord-est (domenica). Clima perfettamente normale e piacevole.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà ancora il sole e le nuvole di passaggio nel corso delle giornate. Precipitazioni scarse, isolate o del tutto assenti. Clima normale

