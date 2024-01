Cappelline gentilizie, 27 vanno all’asta: pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando di gara relativo all’asta per l’assegnazione in concessione di 27 cappelline gentilizie presso il cimitero monumentale di Assisi. È possibile presentare le offerte fino al 16 febbraio prossimo, alle ore 12. Le cappelline che andranno all’asta saranno concesso nello stato in cui attualmente si trovano e la durata della concessione è stabilita in 99 anni.

È obbligatorio effettuare il sopralluogo presso la cappellina per cui si intende partecipare alla gara previo appuntamento da richiedersi all’ufficio cimiteri o tramite email ufficio.cimiteri@comune.assisi.pg.it o per telefono al numero 075/8138450 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. L’asta pubblica si svolgerà il 20.02.2024 ore 15 presso la sede municipale di Santa Maria degli Angeli. Tutti i dettagli del bando e la documentazione sono disponibili sul sito internet istituzionale.

Nei mesi scorsi il Comune aveva riacquisito la disponibilità di 31 antiche “cappelline gentilizie” che si trovavano in uno stato di abbandono e incuria nei cimiteri di Assisi in particolare in quello monumentale del capoluogo. Gli uffici che si occupano della gestione dei cimiteri comunali hanno individuato le cappelline che versavano in cattive condizioni, poi hanno effettuato una ricerca dei concessionari (o degli aventi diritto) a cui è stata inviata una diffida con cui si sono richieste giustificazioni dello stato di degrado e soprattutto l’invito a pulire e sistemare le “cappelline” entro 3 mesi e non oltre un anno dall’inizio dei lavori. Al termine del percorso, l’amministrazione ha avviato il procedimento di decadenza della concessione e poi ha stilato l’elenco delle “cappelline” tornate nella piena disponibilità del patrimonio comunale. L’operazione rientra in una politica di riqualificazione e decoro dei cimiteri del territorio comunale.

