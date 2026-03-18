Celebrato ad Assisi nell’abbazia di San Pietro il precetto pasquale della guardia di finanza umbra (foto)

Il 18 marzo 2026, presso l’abbazia di San Pietro” in Assisi, si è svolta la celebrazione liturgica del precetto pasquale in preparazione alla Santa Pasqua per le Fiamme Gialle Umbre, officiata da fra Andrea Dovio, segretario provinciale dei frati minori, insieme al cappellano militare del comando regionale Umbria, don Giuseppe Maria Balducci e a don Matteo Renga, parroco di San Pietro.

Alla cerimonia hanno preso parte, il Comandante Regionale Umbria, Generale di divisione Francesco Mazzotta, i Comandanti Provinciali di Perugia e Terni, oltre a una nutrita rappresentanza di finanzieri, in servizio e in congedo, della regione, unitamente ai propri familiari, nonché a una rappresentanza delle Sezioni umbre dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) e delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (A.P.C.S.M.). Prima della liturgia, i militari della Guardia di Finanza hanno avuto l’opportunità di venerare le spoglie mortali di San Francesco, esposte nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario del suo transito. Si è trattato di uno straordinario momento di preghiera, contemplazione e rinnovamento spirituale.

La funzione religiosa si è conclusa con la lettura della “Preghiera del Finanziere” a seguito della quale il generale Mazzotta ha ringraziato Fra Andrea Dovio per la Sua disponibilità a celebrare il Precetto Pasquale per le Fiamme Gialle dell’Umbria e per il profondo pensiero omiletico offerto durante la liturgia. Il Comandante Regionale ha espresso, altresì, gratitudine a tutti i militari in servizio e in congedo intervenuti, formulando loro un augurio sincero di Buona Pasqua.

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