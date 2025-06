Centrale dello spaccio scoperta a Bastia, arrestato 43enne. I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino albanese 43enne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma impegnati nei servizi di controllo del territorio avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi di un’abitazione, specialmente nelle ore notturne e, immaginando che potessero essere in atto attività delittuose connesse agli stupefacenti, hanno deciso di effettuare più approfondite verifiche. I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, pertanto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha dato riscontro a quanto ipotizzato: l’abitazione era infatti utilizzata da un cittadino albanese irregolare nel territorio nazionale, sia per la preparazione di dosi di cocaina, che come base per ricevere i numerosi clienti che gli si rivolgevano per rifornirsi di stupefacente.

Una centrale dello spaccio, insomma, e infatti i militari hanno sorpreso il predetto in possesso di 61 dosi di cocaina già confezionate per un peso complessivo di circa 50 g, nonché di materiale per il taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari. Tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne a disposizione della Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata