Assisi e Marino unite nell’anno giubilare 2025 in nome di San Francesco

La Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi venerdì 27 giugno 2025 sarà lo scenario del Concerto “Francesco che sarà Santo” che vi si terrà alle ore 21,00. L’evento gratuito, dedicato al Frate che inventò il presepe, in occasione dell’anno Giubilare 2025 che coincide con l’VIII Centenario della composizione del Cantico delle Creature, è promosso dal Comune di Marino e realizzato in sinergia con la Città di Assisi e coordinato dall’Associazione Culturale La Terzina – Direzione artistica Martina Nasini.

Il Concerto, la cui esecuzione è affidata al Filarmonico E. Ugolini,rientra nel Calendario di eventi organizzati dalla Città di Assisi denominato “Assisi Estate 2025”. L’opera per banda, eseguita dal Filarmonico E. Ugolini diretto dal M° Roberto Carmine Scura, che ne ha curato gli arrangiamenti, è una sinfonia scritta appositamente dal M° Mario Alberti, autore delle musiche e delle liriche, per i Filarmonici, in particolare per i fiati e le percussioni. Fu riconosciuta nel 2015 dall’allora Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano come ”opera classica contemporanea di altissimo valore culturale”. Nel 2012 è stato realizzato un CD (Edizione musicale VALLEGIOVANNI) finanziato dall’ex Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, che fu donato a Papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia, aperto l’8 dicembre 2015.

La presentazione dell’opera sarà affidata al prof. Aldo Onorati, dantista di fama mondiale, con la recitazione di versi di Dante dedicati a San Francesco da parte dell’attrice Rita Rossi. Grande riconoscimento per l’autore dell’opera che sarà rappresentata: il M° Mario Alberti, di Marino, che esporterà la sua musica in territorio umbro, proprio nella terra di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, al quale è dedicata l’opera. “È un onore per la nostra città contribuire alle celebrazioni del Giubileo 2025 proprio ad Assisi con un evento di così alto valore artistico e spirituale – ha sottolineato il Sindaco di Marino Stefano Cecchi – Le nostre città legate dal 2011 da un indissolubile patto d’amicizia, e accomunate dal forte rapporto di Jacopa de’ Settesoli con San Francesco, si ritrovano oggi ancora più vicine grazie alla musica del nostro concittadino, il M° Mario Alberti e al Filarmonico Enrico Ugolini che rendono orgogliosa tutta la comunità.”

“Fu proprio il legame tra San Francesco e la nobildonna marinese fra Jacopa De’ Settesoli, che ispirò il Santo di Assisi alla costituzione del ‘Terzo Ordine’ a significare quanto le radici di questo rapporto fossero profonde – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Pamela Muccini -La sinergia tra Marino e Assisi in occasione di questo concerto testimonia l’importanza della cultura come ponte tra le comunità. Ringraziamo l’Associazione La Terzina e il Filarmonico ‘E. Ugolini’ per l’impegno profuso nel portare avanti questo importante progetto che unisce musica, fede e tradizione all’insegna delle tradizioni e della contemporaneità di queste due grandi figure che rappresentano ancora oggi il valore della comunità”.

“Accogliamo con piacere – afferma Valter Stoppini, Sindaco di Assisi – questo concerto che rafforza l’amicizia tra Assisi e Marino, nata nel segno dei valori francescani. Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo culturale, che arricchisce il cartellone di eventi legati al Giubileo e ai Centenari francescani, inserendosi nel ricco programma estivo della nostra città. La musica unisce e genera speranza: attraverso questo prezioso momento musicale dedicato a San Francesco, rilanciamo insieme i valori della pace, del dialogo, della solidarietà, come risposta al difficile momento storico che stiamo vivendo”.

