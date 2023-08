Centrale Umbra, ennesimo incidente: in zona Rivotorto sinistro tra vari mezzi (foto)

Ancora un incidente stradale lungo la s.s. 75 in direzione Perugia. Lo scontro fra varie auto fra le uscita di Rivotorto di Assisi e Santa Maria degli Angeli. L’accaduto intorno alle 18.30 sotto ad un grande caldo.

Uno scontro – che è solo l’ennesimo in questi giorni – in cui non ci sono fortunatamente state gravi conseguenze. Sul posto le forze dell’ordine che hanno accertato la dinamica del fatto, con rallentamenti lungo la strada ad alta percorrenza in un orario di punta. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

