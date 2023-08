Donna investita a Petrignano, ricoverata al Santa Maria della Misericordia

Sinistro in via Mascagni, la donna ha riportato traumi a bacino e femore

Donna investita a Petrignano, ha riportato gravi traumi agli arti inferiori ed è stata ricoverata al Santa Maria della Misericordia. Il sinistro è accaduto nella frazione assisana nella mattinata di giovedì 24 agosto 2023. La donna investita transitava nella zona di via Mascagni; avrebbe riportato traumi a bacino e femore, ed è stata ricoverata nel nosocomio perugino in codice rosso. Si tratta del terzo incidente in pochi giorni, ieri sera 23 agosto a Ospedalicchio si era infatti verificato un sinistro auto contro moto, con due persone ferite.

Il sinistro in questo caso è accaduto lungo la strada 147 Assisana. Il centauro arrivava da Perugia, l’auto da Bastiola: forse a causa del sole, almeno secondo i primi rilievi della municipale, la persona alla guida dell’auto non è riuscita a evitare il motociclista, ricoverato al Santa Maria della Misericordia con fratture a braccio e gamba. La donna alla guida dell’auto è rimasta lievemente ferita al torace. Sul posto oltre alla municipale bastiola anche due ambulanze e un’auto medica. Il centauro ha riportato una frattura al braccio e forse anche alla gamba; era cosciente al momento dei soccorsi.

Ancora prima, martedì 22 agosto 2023, un sessantaduenne era stato vittima di un incidente stradale che ha visto coinvolta anche un’automobile, condotta da una donna. Il sinistro si è verificato, intorno alle 9.30, all’altezza della rotatoria dove convergono in via Los Angeles, via Armando Diaz e via Alcide De Gasperi, pieno centro di Santa Maria degli Angeli. L’uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi e gli agenti della Polizia locale di Assisi. Il personale sanitario, viste le condizioni, ha deciso il trasporto a Perugia per gli accertamenti diagnosti e valutare le lesioni riportate dal conducente della bicicletta. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti da parte della municipale, stavolta di Assisi, per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

