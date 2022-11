“Che fine ha fatto la rete idrica in via San Francescuccio de’ Mietitori a Santa Maria degli Angeli?”. A chiederlo in una comunicazione alla redazione di Assisi News sono alcuni residenti della zona ancora in attesa di risposta dopo che i lavori erano iniziati alcuni mesi fa.

Oggi è ancora tutto fermo, dopo uno stato di avanzamento iniziale, nonostante in molti abbiano anche pagato allacci e spese aggiuntive per le relative proprietà al futuro gestore: “Solo un inizio in cui si è realizzato lo scavo nella via con tanto di tubazioni, poi nulla più, ad oggi non riceviamo risposte su quanto ancora dovremo attendere per avere in dotazione – nel 2022 – l’acqua pubblica”.

Al momento non si vede la luce definitiva, dopo anni di richieste ed attese, e specialmente in questo periodo si fa fatica: “I costi della corrente elevati in questo momento di caro energia rendono complicata la gestione dei pozzi, che per essere mantenuti causano un grosso aggravio di spesa perché la corrente elettrica costa cara. Speriamo che chi dovrà terminare i lavori, anche sollecitato dall’ente pubblico, riprenda alla svelta e si arrivi a compimento di un’opera attesa da troppi anni in una zona dove vivono diverse famiglie ad oggi senza acqua potabile”.

Una problematica che va avanti, unitamente ad altre opere attese nel territorio comunale di Assisi che erano state annunciate e ad oggi non sono state ancora iniziare. Per citarne una, annunciata prima della campagna elettorale delle scorse amministrative ad Assisi, e sulla quale in molti attendono aggiornamenti, la rotatoria allo svincolo fra Rivotorto e Capodacqua, ancora in stallo.

