Rete idrica estesa in via Prestille e San Francescuccio: lavori al via

Grazie alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, sono iniziati i lavori di estensione della rete idrica in via Prestille e via San Francescuccio. A partire già da ora – fa sapere il sindaco Stefania Proietti via Facebook – è possibile presentare le domande di allaccio presso gli uffici commerciali di Umbra Acque o attraverso i canali convenzionali. Il termine ultimo per le richieste di allaccio al servizio idrico pubblico è stato fissato al 4 luglio prossimo.

Nei mesi scorsi i residenti si erano pubblicamente lamentati della situazione. “L’acqua potabile – scrivevano nel febbraio 2020 – manca lungo via San Francescuccio de’ Mietitori, dove vivono tante famiglie. Si tratta di residenti nel comune di Assisi, costretti, chi li ha, ad utilizzare i pozzi privati, altri a fare giri per trasportare acqua. Lungo questa strada, provinciale, che separa i comuni di Assisi e Bastia Umbra, sorgono non solo case, ma anche aziende, entrambe ancora sfornite del servizio di fornitura di acqua. Alcune famiglie hanno chiesto privatamente dei preventivi, incontrando costi onerosi e impossibili da sostenere”. La copertura della rete idrica anche in queste due aree della città era uno degli obiettivi dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefania Proietti, così come far intervenire immediatamente per la manutenzione straordinaria su tratti che necessitano interventi.

I residenti di quelle zone incassano con soddisfazione i lavori sulle condotte dell’acqua, anche se nella zona alla periferia angelana rimangono altre problematiche: “Ad esempio – la segnalazione alla redazione di AssisiNews – cavi del telefono caduti con un temporale circa 2 anni fa sono ancora nelle condizioni mostrate dalla foto sotto dopo numerose segnalazioni”.

