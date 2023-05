Cinghiale a zonzo a Santa Maria degli Angeli: il video di due lettori

Ancora cinghiali a zonzo nel comune di Assisi. Nel pomeriggio di qualche giorno fa, a maggio 2023, un cinghiale è stato infatti ‘avvistato’ nella zona di Santa Maria degli Angeli e i residenti e gli automobilisti tornano ad appellarsi a Comune e Regione affinché gli animali non siano un pericolo per chi vi si imbatte. E vengono anche chiesti interventi di manutenzione del verde e di ‘sollecito’ verso quei proprietari che non si prendono cura delle loro pertinenze.

Come da video arrivato alla redazione di Assisi News, i fatti accadono nella zona di confine tra Assisi e Bastia Umbra: il cinghiale corre per un po’ vicino alla strada, e poi si ferma. Ancora prima numerose segnalazioni erano arrivate da via Giovanna di Savoia e zone limitrofe, dove era un gruppetto di cinghiali che – segnalavano i cittadini – sono pericolosi in quanto si intrufolano anche nei giardini delle case senza timore dell’uomo. (Continua dopo il video – link diretto)

Nei mesi scorsi il Comune di Assisi, in qualità di capofila dell’Associazione dei comuni che gestisce il Parco regionale del Monte Subasio, aveva approvato una proroga fino al 31 marzo 2023 del piano di controllo e contenimento dei cinghiali nel territorio del Parco. Tale decisione è confortata dal nulla osta del Servizio competente della Regione alla prosecuzione degli interventi e si è resa necessaria dall’urgenza di riattivare le procedure di controllo della specie perché, oltre alle ben note problematiche derivanti dalla eccessiva presenza dei cinghiali nell’area, è anche fortemente sollecitata dalle prescrizioni emanate dai Ministeri della Salute e della Transizione Ecologica. Ma i cinghiali continuano a farsi vivi: bene da un lato (il cinghiale svolge un’azione benefica, in quanto la sua continua opera di scavo nello strato superficiale del terreno contribuisce all’aerazione del terreno, alla diminuzione della presenza di larve d’insetti nocivi e all’interramento di semi), male dall’altro, visto che spesso i cinghiali causano danni a cose e persone.

