Morto il giornalista Massimo Milone, (anche) storico collaboratore della rivista San Francesco

Anche i frati del Sacro Convento di Assisi piangono la prematura scomparsa di Massimo Milone, 67enne giornalista, già direttore di Rai Vaticano e caporedattore centrale del Tgr Campania, morto a Napoli oggi, 9 gennaio 2023, stroncato da un malore improvviso. I funerali si terranno domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 11 nella chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli.

Laureato in giurisprudenza, ha collaborato fin da giovane con il quotidiano Avvenire, poi nel 1979 è entrato in Rai, dove ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica: gli anni di piombo, il terremoto in Irpinia del 1980, il caso Maradona – Sinagra. Dal 2002 al 2008 è stato presidente dell’Unione cattolica stampa italiana. Con l’inizio del Giubileo straordinario della misericordia ha ideato lo speciale Il Giubileo di Francesco, in onda su Rai1 e ha seguito i viaggi del pontefice a Cuba, Stati Uniti e Messico. È stato autore di numerosi libri e saggi giuridici e collaboratore della Rivista San Francesco.

Pochi giorni fa Massimo Milone aveva autore del libro “Da Francesco a Francesco. Dieci anni di un Pontificato innovatore” (Casa editrice Francescana. Il volume, che ha la prefazione del cardinale Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano, è concepito come un diario: un articolo per ogni mese, quelle riflessioni che via via venivano pubblicate nella rivista “San Francesco” (che compie un secolo di vita) dei frati del Sacro Convento di Assisi. “È possibile oggi la fratellanza, quella del Vangelo di Cristo? È possibile ascoltare la voce di Dio, del povero, del malato, della natura, trasformando tutto ciò in uno stile di vita? Sulle orme di San Francesco – scrive l’autore nel libro – ci incamminiamo con Papa Francesco con la consapevolezza che mettendo insieme tutti i volti, anche feriti dell’Umanità, si può vincere, si possono sconfiggere le guerre, limitare la povertà, arginare i cambiamenti climatici, dialogare e costruire insieme un mondo diverso”. Nella prefazione il card. Gambetti sottolinea, invece, come “Francesco, nel solco della tradizione della Chiesa, sta tracciando un cammino sinodale che è una sorta di dono e di responsabilità alle comunità cristiane che la Rivista San Francesco continua a raccontare e che il volume di Massimo Milone ribadisce sull’aforisma attribuito al Santo di Assisi: ‘donandosi si riceve, dimenticando sé stessi ci si ritrova’”.

© Riproduzione riservata