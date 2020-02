Cinghiali a spasso alle porte di Assisi: le foto e il video

Cinghiali a spasso alle porte Assisi. Una maxi famiglia, con cinque esemplari grandi e una decina di piccoli, che scorrazzano alle porte della città serafica, sotto la Basilica di San Francesco. Il video è stato segnalato alla redazione di AssisiNews da alcuni cittadini, ma non è chiaro da chi sia stato girato. Si sente solo una voce che dice “Stavolta vogliono ammazzare qualcuno” e poi fare dei versi quasi a voler spaventare gli animali. Un cittadino lo ha pubblicato su Facebook nella mattinata di oggi, 27 febbraio, ma sulle chat Whatsapp rimbalzava già da ieri. (Continua dopo il video)

I cinghiali a spasso alle porte di Assisi sono stati ripresi nelle vicinanze della rotatoria, a due passi dal Liceo Properzio, dal seminario regionale e dall’Istituto Serafico. Si trovavano nel campo che costeggia la parte finale (o iniziale) della mattonata, zona frequentata anche da turisti e cittadini. Come accennato, nel video si sente che l’uomo, nel tentativo di mettere in fuga i cinghiali, fa alcuni versi come a volersi spaventare. Effettivamente i cinghiali si allontanano, ma non è chiaro se perché spaventati dall’uomo o semplicemente perché diretti altrove.

Sarebbero stati avvistati poi anche nella zona di Santa Maria degli Angeli, sempre per campi. Ma non è la prima volta che i cinghiali vengono avvistati ad Assisi: più volte è successo tra Mojano e San Damiano, sempre alle porte della città.