Affresco di San Gregorio, si mobilitano anche le guide turistiche

Anche le guide turistiche scendono in campo per aiutare il restauro dell’edicola della chiesa di San Gregorio. Per il restauro dell’affresco di San Gregorio servono 7.000 euro e per cui si sono mobilitati i cittadini residenti nell’area che hanno formato un comitato ad hoc. Il primo marzo, nella Giornata della Guida Turistica, le guide condurranno i visitatori attraverso un itinerario che ripercorre il ‘Terziere di San Francesco’, secondo una suddivisione cittadina voluta da Paolo III nel 1542. L’itinerario avrà inizio dalla Basilica di Santa Chiara per raggiungere la chiesa di Santa Maria Maggiore e terminare all’abbazia di San Pietro.

Il ricavato delle visite su Assisi, anticipa il Corriere dell’Umbria in edicola oggi, 26 febbraio 2020, verrà impiegato per il restauro dell’affresco di San Gregorio, tappa della visita guidata, contribuendo così alla raccolta che i cittadini assisani hanno già avviato per il recupero dell’edicola votiva. Le visite guidate si svolgeranno in due turni, alle 15.30 e alle 16. La prenotazione è gradita telefonando ai numeri: 075.815227/28 – 339.3390103 oppure inviando una mail info@assoguide.it.

Come riportato nelle scorse settimane nelle scorse settimane, l’affresco è di Puccio Capanna, una “Madonna col bambino tra le Sante Caterina e Chiara e nell’intradosso i Santi Francesco e Gregorio”. Risalente alla metà del XIV secolo, fu ridipinto nel 1633 da Giacomo Giorgetti, ma da allora nessuno se ne è più occupato e lo status dell’edicola è al momento preoccupante. Ma i residenti si sono mobilitati: oltre a contattare la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ha coperto parte dei costi, il comitato composto da cittadini che vivono nella zona via Bernardo da Quintavalle, San Gregorio e zone limitrofe ha creato, con il supporto della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, un conto corrente dove devolvere i fondi per contribuire al restauro. È possibile versare il contributo per il restauro sul conto corrente IT65J 03069 67684 510764554127, intestato alla Parrocchia Santa Maria Maggiore.