Pranzi nei vicoli il 25 aprile per Magnifica e Nobilissima: i dettagli

Doppia iniziativa in attesa della presentazione della giuria. E domani su Assisi News va in onda anche lo speciale inStudio

In attesa della presentazione della giuria che decreterà il vincitore del Calendimaggio di Assisi edizione 2022 (qui il programma di avvicinamento alla Festa), il 25 aprile 2022 si terranno i pranzi nei vicoli di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra.

In Parte de Sotto appuntamento per tutti i partaioli a partire dalle ore 13 presso “Il Filatoro” in via Giorgetti. È necessario prenotarsi all’evento entro e non oltre domenica 24 aprile. Per le prenotazioni rivolgersi a: Tommaso Marani: 345 60 70 098; Filippo Marani: 340 13 95 094; Lorenzo Ciammarughi: 346 82 07 933; Lorenzo Brizi: 380 32 71 866. Contributo volontario di dieci euro, l’iniziativa si svolgerà secondo le vigenti normative anti Covid.

La Nobilissima festeggia con il 25 aprile 2022 con il Tradizionale pranzo del 25 Aprile in via Montecavallo. Il tema è il fantasy e il menu è il seguente: Pan di via (Schiacciata con erbette aromatiche); Pasta delle nozze rosse(Amatriciana); Maialino al fuoco di drago con patate arrosto (Maiale al forno con patate); Crostatine tutti i gusti più uno (Crostata con marmellata). Contributo minimo volontario in Prevendita 15 euro e all’ingresso 17 euro

Per I bambini sotto gli 11 anni 13 in prevendita 15 all’ingresso. Prenotazioni presso: Fiori di Tiglio; Bar la Rocca; Sede cappuccini. Ingresso consentito solo ai tesserati e muniti di green pass base, tavoli da sei persone max.

Oltre ai pranzi nei vicoli, Assisi News ricorda ai suoi lettori che domani pomeriggio (23 aprile 2022), dopo il premio Carlo Lampone, andrà in onda uno speciale in Studio dedicato al Calendimaggio di Assisi, con ospite il Magistrato Presidente dell’Ente Calendimaggio Lanfranco Pecetta e la partecipazione in esterna dei Priori Maggiori della Magnifica Parte de Sotto Simone Menichelli e della Nobilissima Parte de Sopra Alessandro Lampone.

