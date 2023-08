Cliente impaziente minaccia i titolari e aggredisce i titolari di un locale e il cuoco: denunciato

Le accuse per il 32enne sono di lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento aggravato

L’ordine tarda ad arrivare e il cliente impaziente, un trentaduenne cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, perde la pazienza e aggredisce il cuoco del locale, la titolare dell’attività che aveva tentato di difendere il dipendente e anche il marito della donna che aveva tentato di riportare la calma. I fatti sono accaduti qualche giorno fa a Santa Maria degli Angeli dove era stata segnalata un’aggressione.

Agli agenti del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore Francesca Di Luca arrivati sul posto, la titolare del locale ha spiegato di essere stata aggredita da un cliente che, spazientito dall’attesa dell’ordinazione, era andato in escandescenza raggiungendo il cuoco in cucina e cominciando ad insultarlo. La donna è intervenuta in soccorso del dipendente provando a tranquillizzare il cliente che, però, nonostante i suoi tentativi, l’aveva dapprima colpita al petto e, successivamente, afferrata al collo minacciandola.

Il cliente impaziente si era poi allontanato dal locale senza pagare, colpendo con un pugno al volto il marito della titolare che aveva tentato di riportare la situazione alla calma. Dopo averlo identificato e acquisita la querela delle vittime, gli agenti hanno quindi deferito il 32enne all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento aggravato.

