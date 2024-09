Sorpassa i carabinieri ad alta velocità e poi, fermato, li aggredisce: arrestato 19enne

I fatti accaduti in via del Popolo, la coetanea che era con lui segnalata alla Prefettura

Sorpassano i carabinieri che erano di pattuglia e quando – inseguiti e raggiunti; si tratta di un ragazzo e una ragazza – sono stati fermati, il giovane, tra l’altro palesemente alterato per la possibile assunzione di alcol o stupefacenti, ha prima rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari e poi – dopo che nella borsa della ragazza è stato rinvenuto un involucro di marijuana e uno spinello già confezionato – si è avventato contro i militari. Per il giovane, un diciannovenne, è finita con l’arresto, mentre la ragazza, stessa età, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice.

I fatti sono accaduti in via del Popolo, quando l’auto dei due giovani ha sorpassato a tutta velocità i carabinieri. I militari della compagnia di Assisi, guidata dal capitano Vittorio Jervolino, si sono messi all’inseguimento e hanno raggiunto il veicolo, che nel frattempo era stato abbandonato nel parcheggio di un condominio dai due occupanti, che stavano cercando di allontanarsi a piedi per sottrarsi al controllo di polizia. Intercettati e fermati, i carabinieri hanno identificato una coppia di 19enni, lui residente a Petrignano e lei ad Assisi.

Visto la condotta appena tenuta alla guida del veicolo, il sorpasso ad alta velocità, il tentativo di sottrarsi al controllo e l’atteggiamento del giovane, palesemente alterato per la possibile assunzione di alcol o stupefacenti, gli è stato chiesto di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Codice della strada, ricevendo però in risposta un netto rifiuto. I due sono stati quindi sottoposti a perquisizione, all’esito della quale all’interno della borsa della ragazza sono stati rinvenuti un involucro di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed uno spinello già confezionato.

A quel punto però il ragazzo ha dato in escandescenza e si è avventato contro i militari. Nel tentativo di contenerlo e calmarlo, col contatto fisico tra loro che ne è conseguito, il 19enne ha colpito uno degli operanti alla mano, procurandogli delle lievi lesioni. Il giovane è stato quindi bloccato e condotto in caserma in stato di arresto. Il personale ha esteso gli accertamenti alla sua abitazione, trovando un altro piccolo quantitativo di sostanza stupefacente.

Il giovane, in ragione della grave condotta tenuta e degli elementi indiziari raccolti, è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari, motivo per cui gli è stata ritirata la patente di guida, conseguita da poco più di un anno. La ragazza invece è stata segnalata alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. All’esito dell’udienza di convalida il gip del tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto.

