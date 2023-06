Climate impact summit, ad Assisi un incontro di imprenditori di San Francisco per promuovere ricerca e innovazione

Il 15 giugno, la Città di Assisi ha accolto, nella Sala della Conciliazione, il “Climate impact summit” un vertice, promosso dal sindaco e dall’amministrazione comunale e fondazione Laudato Si Challenge, nel corso del quale è stata annunciata l’intenzione di istituire un centro internazionale dell’innovazione per sostenere le attività di aziende di ricerca impegnate nello studio di soluzioni per contrastare il cambiamento climatico. L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire le tematiche legate al mondo dell’innovazione ambientale e la mission del centro internazionale è di promuovere lo sviluppo di politiche e azioni nell’ambito dell’ecologia integrale, ispirate ai valori dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

“E’ un onore – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – ospitare imprenditori di questo calibro che sono molto sensibili al tema del cambiamento climatico, tema sempre approfondito da questa amministrazione con la consapevolezza che si tratta di una questione di interesse generale per la quale tutti insieme, istituzioni e cittadini, dobbiamo impegnarci”. Tra i presenti il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, cancelliere della Pontificia accademia delle scienze. C’erano inoltre anche i rappresentanti dei partner fondatori dell’Assisi International Innovation Hub: Mr. Chris Larsen, Executive Chairman, Ripple, Inc; The Westly Group; Alter VC; The Laudato Si’ Challenge Foundation; Stanford University; Google X; Fr. Joshtrom Kureethadam Coordinatore del Settore “Ecologia e Creato” presso il Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Presidenza del W20 engagement group ufficiale del G20. (Continua dopo la foto)

La Fondazione si impegna a destinare capitali per creare un collegamento tra la Silicon Valley e Assisi, creando così un ponte tra tecnologia e sostenibilità. Il Climate impact summit ad Assisi segue il summit tenutosi nella città di San Francisco, confermando sempre più il valore del gemellaggio tra le due città e gli intenti comuni nella custodia del Creato e vedrà la partecipazione di leader di alto livello provenienti dai settori pubblico, privato e religioso. L’evento si concentra sull’esplorazione di soluzioni e idee innovative per affrontare la crisi climatica, incentivando la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche tra le diverse parti interessate.

