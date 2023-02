Colonnine elettriche di Assisi fuori uso: impossibile ricaricare le auto

È quasi impossibile poter ricaricare un’auto elettrica nelle colonnine elettriche di Assisi centro storico e di Santa Maria degli Angeli. Lo segnalano alcuni lettori alla redazione di Assisi News, proprietari di auto elettriche che da qualche tempo trovano enormi difficoltà a trovare colonnine di Enel X, che offre il servizio, funzionanti.

I primi problemi alle colonnine elettriche si sono verificati ad Assisi centro storico, dove peraltro le colonnine sono vicine ai principali parcheggi e utili anche ai turisti; a seguire i problemi si sono verificati a Santa Maria degli Angeli e al momento la colonnina funzionante più vicina è quella di Capodacqua.

Non è chiaro a chi spetti la manutenzione, visto che a Foligno, dove il problema si era presentato un paio d’anni fa, la manutenzione spettava al Comune e non alla Regione o a Enel X. In questo caso invece il Comune sarebbe “non competente” e sarebbe Enel X a doversene fare carico, anche se – stando a quanto affermano i cittadini – il sindaco avrebbe fatto presente che l’azienda vorrebbe essere pagata per la manutenzione delle colonnine. “Abbiamo contattato il sindaco Proietti e ci ha detto che avrebbe interessato Enel X del problema, ma il disservizio continua e peraltro a volte non è neanche segnalato nell’apposita applicazione. Non capiamo come sia possibile essere ‘green’ se poi il servizio è questo e dobbiamo ricaricare le auto elettriche a casa”, la sintesi della segnalazione alla redazione.

Le prime colonnine elettriche per ricaricare le auto elettiche sono arrivate dieci anni fa, quando tredici sindaci, la Regione e Enel avevano firmato un progetto che prevedeva di “sfruttare attività di promozione turistica, politiche ambientali e di mobilità per far diffondere le auto elettriche nell’uso quotidiano”. L’obiettivo era di creare “una rete regionale di alimentazione per auto a ‘emissioni zero’, al servizio di cittadini, imprese e turisti”. Proprio nel Comune di Assisi, a Santa Maria degli Angeli, era stata installata la cinquantesima colonnina, dopo appena un anno dal lancio del progetto.

