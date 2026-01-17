La Gennaiola 2026 al via: dagli studi BN COM la presentazione della 42ª edizione (foto+video)

Per la prima volta nella sua storia la gara sarà ufficialmente omologata FIDAL e assegnerà il titolo di Campione Regionale sui 10 km

Si sono ufficialmente accesi i riflettori sulla Gennaiola 2026, storica gara podistica organizzata dall’Assisi Runners, giunta alla 42ª edizione, in programma domenica 25 gennaio con partenza alle ore 10. L’evento, valido anche come 16° Memorial “Vincenzo Cavanna”, rappresenta quest’anno un passaggio storico per la manifestazione.

La presentazione ufficiale si è svolta nella mattinata di sabato 17 gennaio negli studi di BN COM, che insieme alla redazione di Assisi Sport accompagnerà l’evento come media partner, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione della gara sul territorio e oltre i confini regionali. A moderare l’incontro il direttore del gruppo editoriale Assisi News, Stefano Berti.

All’evento hanno preso parte il presidente dell’Assisi Runners Fabio Battistelli, il vicesindaco di Assisi con delega allo sport Veronica Cavallucci, l’assessore Scilla Cavanna, Giancarlo Bordichini, presidente della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, insieme ai rappresentanti degli enti sportivi, delle associazioni e del mondo scolastico. (Continua dopo il video – Link diretto)

Elemento centrale dell’edizione 2026 è la prima omologazione FIDAL del percorso, frutto di un lavoro durato due anni, che permetterà l’inserimento dei risultati nel portale nazionale. Un traguardo che consente alla Gennaiola di diventare Campionato Regionale FIDAL sui 10 km, con l’assegnazione della maglia di Campione Regionale.

Per la FIDAL è intervenuto Marco Busto, consigliere regionale e responsabile delle corse su strada, che ha definito la Gennaiola «una manifestazione da podio per partecipazione e qualità», sottolineando il valore organizzativo dell’Assisi Runners e il ruolo imprescindibile dei volontari. La gara sarà inoltre il secondo appuntamento del circuito regionale FIDAL, recentemente ripristinato.

Presente anche il CSEN, con Salvatore Nicosia, ex maratoneta e mezzofondista italiano, e Achille De Spirito, responsabile nazionale CSEN, a conferma della sinergia tra federazione ed enti di promozione sportiva.

Ampio spazio è stato dedicato anche al valore sociale della manifestazione. Stefania Carloni, in rappresentanza del Punto Rosa, da sempre al fianco di Assisi Runners per ribadire l’importanza di iniziative sportive capaci di veicolare messaggi di inclusione, prevenzione e attenzione al benessere delle persone.

Presente inoltre Gianmatteo Costa, presidente di AVIS Assisi, a sottolineare il legame tra sport e solidarietà e il ruolo fondamentale degli eventi sportivi nella promozione della cultura della donazione del sangue.

Nel corso della presentazione, il vicesindaco Veronica Cavallucci ha evidenziato come «la Gennaiola apra il calendario degli eventi sportivi dell’anno e rappresenti un binomio consolidato tra la Città di Assisi e l’Assisi Runners, con un sostegno istituzionale ancora più forte per favorirne la crescita».

Sul fronte educativo è intervenuta Francesca Zubboli, docente e consigliere dell’Assisi Runners, che ha fatto il punto sul coinvolgimento delle scuole, rimarcando il valore formativo dello sport e l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione degli studenti alle attività legate alla manifestazione.

L’assessore Scilla Cavanna ha confermato questa linea: «Il rapporto tra scuola e sport è fondamentale. Vogliamo incrementare la partecipazione degli istituti scolastici perché crediamo fortemente in questa alleanza formativa».

Il presidente Fabio Battistelli ha infine illustrato le principali novità: dal nuovo restyling grafico della manifestazione all’aumento del montepremi, fino al potenziamento dei servizi per gli atleti, con una seconda palestra dotata di spogliatoi e docce, un pacco gara con maglia tecnica a maniche lunghe e le gare giovanili in programma prima della competizione principale.

Le iscrizioni sono già oltre quota 650, con una forte presenza di Under 35 e numerosi atleti élite, a conferma di una Gennaiola che, grazie all’omologazione FIDAL, compie un salto di qualità storico e si prepara a vivere una delle edizioni più importanti della sua lunga tradizione.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

