Concerto Con il cuore 2020, cambia la circolazione

In occasione della diretta televisiva del concerto “Con il Cuore” di domani sera, si rende necessario regolamentare la circolazione e la sosta in via Merry del Val, via San Francesco e Borgo San Pietro. Questi i provvedimenti adottati:

Divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 14 alle 24 del 9 giugno 2020 e comunque sino al termine dell’evento, eccetto i mezzi della Rai, delle Forze dell’Ordine, dei militari, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, in Via Merry del Val – Via San Francesco fino al civico 22 – Via Borgo San Pietro in corrispondenza degli alberi e dell’ingresso al sagrato dell’Abbazia di San Pietro – Piazza San Pietro – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia.

Divieto di transito dalle ore 14 alle 19 per lo svolgimento delle prove, ma possono transitare i veicoli dei residenti. Dalle 19 alle 24 il divieto di transito per il concerto vale anche per le auto dei residenti, tranne i mezzi della Rai, delle Forze dell’Ordine, dei militari, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, dell’organizzazione, in Via Merry del Val – Via San Francesco – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia.

Dalle 19 è interdetto il passaggio anche per i pedoni nell’area interessata tuttavia sarà consentito il transito dei residenti per raggiungere a piedi le proprie abitazioni. Dalle 19 in poi, fino alla fine del concerto, è vietato il transito per tutti i mezzi, compresi quelli dei residenti, ed è vietato anche il passaggio dei pedoni nell’area interessata, ad eccezione dei residenti che a piedi devono rientrare nelle proprie abitazioni.

Tale disposizione si rende necessaria perché il concerto quest’anno per le note vicende legate alla pandemia Covid-19 è un evento a porte chiuse e senza pubblico. In pratica non si può raggiungere la zona nemmeno a piedi proprio per evitare assembramenti che come è noto sono vietati dalla legge per evitare il diffondersi del virus, quindi il concerto “Con il Cuore” si può seguire solo in tv.