Contrasto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale, accordo tra Comune e Omphalos

Protocollo d’intesa per favorire inclusione e rispetto dei diritti umani, Stoppini e Corazzi: “Città inclusiva e contro ogni forma di violenza”

Un protocollo d’intesa per azioni congiunte contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere è stato siglato, nei giorni scorsi, tra Comune di Assisi e associazione Omphalos APS, realtà umbra impegna da anni, in maniera strutturata, su questo fronte. L’idea è quella di una collaborazione finalizzata a favorire inclusione, rispetto dei diritti umani e diffusione della cultura della parità, al fine di prevenire e gestire situazioni di emergenza e violenza.

L’accordo contro le discriminazioni è stato sottoscritto da Valter Stoppini, sindaco di Assisi e Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos APS, presenti anche Francesca Corazzi, assessore al sociale di Assisi, Katia Sposini, responsabile dei Servizi sociali di Assisi, Pietro Diana, referente del Centro Antidiscriminazioni di Omphalos e Lorenzo Ermenegildi Zurlo, attivista dell’associazione e consigliere comunale a Perugia.

Tra gli obiettivi principali del protocollo d’intesa contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, ci sono azioni di sensibilizzazione e coordinamento delle reti territoriali dei servizi sociali comunali e della zona sociale, promozione di percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale pubblico, di campagne di comunicazione e iniziative culturali congiunte, attivazione di canali di orientamento e accompagnamento reciproco tra i servizi del Comune e il Centro Antidiscriminazioni Omphalos – attivo dal 2022 e finanziato dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) – che ogni anno riceve richieste di aiuto, che spaziano dalla violenza e discriminazione esplicita a difficoltà relazionali, lavorative e familiari.

“La nostra città – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al sociale Francesca Corazzi – si fonda su valori come pace, fratellanza, inclusione ed è contro ogni forma di violenza. Il protocollo promuove la tutela di persone vittime di discriminazioni, anche con azioni d’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica”.

