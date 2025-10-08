Baracconi 2025 a Perugia, date e orari: si parte l’11 ottobre per chiudere il 9 novembre

Dall’11 ottobre al 9 novembre l’area di Pian di Massiano ospiterà l’edizione 102 del Luna Park: tornano svelando le loro date i Baracconi 2025 a Perugia, uno degli eventi più attesi dai cittadini con i suoi circa 80 attrazionisti e oltre 100 giostre tra grandi, medie e piccole, numerose attività complementari quali padiglioni gastronomici, banchi di semi, banchi di dolci e crepes. Tra gli appuntamenti tradizionali, momenti dedicati ai diversamente abili, la festa di Halloween e la “Festa del Bambino”.

Da sabato 11 ottobre il divertimento si accende al Piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano per quello che è un evento immancabile nel capoluogo umbro. L’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro alla presenza di autorità e cittadini è in programma proprio alle ore 15. Poi alle 15.30 la parata con la banda musicale, e sempre alle 15.30 – replicato anche la sera alle 22 – lo spettacolo delle “Bianche Presenze” della Compagnia Teatrale Accademia Creativa. Le “Bianche Presenze” trasformeranno l’area del Luna Park Perugia in un luogo magico, con i trampolieri accompagnati da un elegante carro che diffonderà nell’aria luci e leggere musiche sulle quali gli attori balleranno. I trampolieri, spostandosi da un luogo all’altro, traghetteranno il pubblico e i visitatori in una parata itinerante dal grande fascino. In tarda serata, sempre sabato 11 ottobre, il tradizionale spettacolo pirotecnico realizzato – ci tengono a far sapere gli organizzatori del Luna Park Perugia – da Gianvittorio Pirotecnica.

Anche quest’anno, come detto, nel programma dei Baracconi 2025 a Perugia saranno tante le date da segnarsi sul calendario, come le giornate dedicate alle persone disabili, poi il 31 ottobre la straordinaria festa di Halloween, non più una novità ed in voga ormai da alcuni anni. Le tradizionali giornate del 6, 7 e 8 novembre saranno dedicate ai bambini con la festa del Bambino. Tanti gli eventi che verranno annunciati anche nei prossimi giorni, divertimento e attrazioni per tutti, alcune novità, con le immancabili prelibatezze dolci e salate tutte da gustare, aspettando a Perugia anche la tradizionale Fiera dei Morti.

Oltre 130 attrazioni per tutte le età, incluse alcune novità e giostre da brivido, oltre alle bancarelle di dolci, croccante, crepes, le immancabili castagne di stagione, e prelibatezze di ogni genere. I baracconi 2025 resteranno in città fino a domenica 9 novembre. Questi gli orari dei baracconi 2025 a Perugia: aperti tutti i giorni dalle 15 a mezzanotte, la domenica anche la mattina a partire dalle ore 10. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

