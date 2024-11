Controlli del territorio, 23enne sorpreso con tirapugni: denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, sfruttando la capillare presenza dei Comandi Compagnia e Stazione dipendenti, stanno intensificando i controlli del territorio mediante un’attenta pianificazione ed un efficace impiego delle risorse, in modo da prevenire e contrastare più incisivamente le varie forme di illegalità.

In tale contesto, durante lo scorso fine settimana, nei numerosi comuni della Provincia e lungo le principali arterie di comunicazione, i Carabinieri dei citati presidi hanno riscontrato innumerevoli violazioni di legge in vari settori, procedendo al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia e a quella di Spoleto di dieci persone, una delle quali segnalata anche alla locale Prefettura perché assuntrice di droga. In particolare, i vari dispositivi dispiegati sul territorio, hanno posto anche particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto riguarda i controlli del territorio del Nucleo Radiomobile di Assisi, una 56enne e un 57enne, fermati alla guida della propria autovettura e sottoposti a controllo etilometrico, sono risultati positivi con un tasso rispettivamente pari a 2,12 g/l e 1.06g/l. Ad entrambi è stata quindi ritirata la patente e alla donna veniva inoltre sequestrata l’autovettura.

Inoltre, un 49enne e un 28enne, colpiti dal divieto di ritorno nell’assisano, sono stati sorpresi nel territorio comunale, venendo perseguiti per la violazione del citato provvedimento. Infine a Bastia Umbra un 23enne perugino, durante un controllo in una nota discoteca del posto, è stato trovato in possesso di un tirapugni nelle tasche e per questo denunciato a piede libero per porto abusivo di armi.

