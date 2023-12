Controlli straordinari a Petrignano e Palazzo contro i furti

Con l’approssimarsi del Natale, proseguono nell’assisano i controlli straordinari predisposti dalla questura di Perugia per innalzare la sicurezza e prevenire furti e reati; anche in questi giorni infatti i malviventi hanno colpito in diverse abitazioni di tutto il comprensorio.

I controlli questa volta si sono concentrati nelle frazioni di Petrignano e Palazzo di Assisi, dove le volanti del Commissariato della polizia di Stato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e dal personale della Polizia Locale di Assisi, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle località, le piazze e le zone residenziali più isolate. Effettuati pattugliamenti anche nei pressi delle Chiese e delle Basiliche, nei giardini pubblici, presso gli esercizi commerciali e nei pressi della stazione, al fine di prevenire i reati predatori, gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite – si legge ancora nella nota della Questura sui controlli straordinari – gli operatori hanno effettuato numerosi posti di controllo congiunti, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette. Nello specifico, nel corso delle attività di prevenzione il personale impiegato ha identificato 277 persone e sottoposto a verifica 71 veicoli.

