Le leve digitali per valorizzare il turismo, grande partecipazione al convegno sul futuro del settore

Grande partecipazione lunedì 18 all’evento “Le leve digitali per valorizzare il turismo” svoltosi nella Sala degli Emblemi del palazzo comunale di Assisi, iniziativa organizzata dall’associazione Altea (Alloggi Locazioni Turistiche Extralberghiero Assisi) che in passato si era mobilitata per la revisione della tassa di soggiorno. L’incontro è stato un’occasione di confronto e di analisi delle opportunità digitali nel settore turistico, con la ricerca di soluzioni concrete per migliorare la promozione del territorio di Assisi.

A moderare gli interventi di “Le leve digitali per valorizzare il turismo” è stato il presidente di Altea Gabriele Caldari che ha ricordato le trasformazioni che la tecnologia può portare al settore turistico e ha illustrato i tentativi fatti per aumentare il turismo ad Assisi, attraverso l’accostamento della promozione turistica ai mezzi che avevano una maggiore diffusione di massa. Stefano Leoni, presidente di FAST Confcommercio, è intervenuto con una riflessione in cui, portando la sua esperienza di commerciante, ha trattato le sfide affrontate e i risultati ottenuti, rivolgendosi in modo particolare al settore del turismo e all’importanza della collaborazione tra associazioni.

Paolo Desinano di Incipit Consulting, informatico con molti anni di esperienza nel settore del turismo, ha preso parte al dibattito trattando il valore dei dati per implementare il turismo, ritenendo “di fondamentale importanza la raccolta dei dati rilasciati dal cliente, che devono essere affidabili e completi per comprendere le richieste e migliorare di conseguenza l’immagine della struttura”. Infine, Massimiliano Maccabei, ceo di City Up, che ha trattato il tema della promozione turistica attraverso l’introduzione della sua applicazione mobile City Up a servizio del cliente e del territorio, presentando una collaborazione con ALTEA per la città di Assisi.

