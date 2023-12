Capodanno in Umbria 2024, le offerte e gli eventi nel cuore verde d’Italia

Da Assisi a Norcia, passando per Foligno, Perugia, Spoleto e Orvieto, le idee per San Silvestro

Ricco il programma del Capodanno in Umbria 2024: tra le offerte e gli eventi per passare l’inizio del 2023 nel cuore verde d’Italia, c’è ovviamente Assisi (qui il programma delle iniziative nella città serafica), ma molte iniziative nelle principali città dell’Umbria. Di seguito gli eventi principali previsti in Umbria per la notte del 31 dicembre 2023, con l’invito a inviare eventuali altre iniziative a info@assisinews.it

Speciale Natale 2023 in Umbria su Assisi News | Le iniziative natalizie ad Assisi – Il programma delle iniziative natalizie a Castiglione del Lago – I mercatini natalizi ad Assisi – Le iniziative natalizie 2023 a Perugia – Natale 2023 a Gubbio è… Christmas Land: il programma degli eventi – Il programma natalizio a Orvieto 2023 tra bancarelle, appuntamenti per bambini, eventi e mostre – Il programma dei mercatini natalizi 2023-2024 – Assisi città dei presepi a Natale 2023: il programma delle mostre e delle natività viventi – Presepi in Umbria 2023-2024, la guida alle natività – viventi e non – in tutta la regione – Ad Assisi vie, piazze e chiese illuminate: le foto più belle e gli orari del videomapping – Le iniziative natalizie 2023 a Bastia Umbra – Capodanno 2024 ad Assisi, il programma delle offerte in città tra concerti ed eventi laici e spirituali – Le iniziative natalizie 2023 a Bastia Umbra – Le iniziative dell’Epifania ad Assisi dal 5 al 7 gennaio 2024

Ad Assisi, la mezzanotte si aspetta in piazza il 31 dicembre 2023 a partire dalle dalle 22 con il tradizionale concerto di Capodanno, una serata indimenticabile in attesa del Nuovo Anno con la Outside Band, un live show a 360° tra musica pop, rock e dance non stop con Annalisa Becchetti – voce; Francesco Bruni – chitarre; Lino De Rosa – basso (ha collaborato con Frankie Hi Nrg, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Andrea Bocelli,e tanti altri artisti) e Nicola Polidori – batteria. a serata comincia alle ore 22 con l’animazione dei dj di Radio Subasio Ignazio Failla e Davide Berton.

Tra le iniziative natalizie 2023-2024 a Perugia (qui il programma completo), due le ipotesi in campo a meno di venti giorni dall’appuntamento: secondo il Corriere dell’Umbria, si pensa a una versione invernale de L’Umbria che spacca, che nel 2024 festeggerà il decennale, o un lungo un deejay set da allestire pescando dal ricco carnet di musicisti locali. Nelle prossime ore la decisione definitiva per far partire tutto l’iter burocratico e organizzativo.

Nel programma del Capodanno in Umbria 2024 c’è anche Bevagna, con il grande ritorno per il Capodanno in Piazza. Per la notte di San Silvestro (dalle 22,30) piazza Silvestri ospiterà “The final countdown”, concerto con gli Oskuri Figuri e, a seguire, dj set. Prima, sarà possibile festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il cenone del 31 dicembre nei vari ristoranti del territorio comunale. A Città di Castello “torna il Capodanno in piazza, torna dopo quattro anni la festa che piace ai tifernati di tutte le età, con una formula completamente rinnovata che riporta il nostro centro storico a essere il luogo della città dove incontrarsi e stare insieme a San Silvestro, per festeggiare, ballare e scambiarsi il brindisi beneaugurante con cui iniziare in allegria e con i migliori auspici il nuovo anno”, anticipa l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri. Nello specifico domenica 31 dicembre il programma prevede dalle ore 18.00 alle ore 21.00 l’aperitivo in musica con Luca Tognelli, alias “Dj Nos”, Gianluca Zentile, alias “Dj Gianlu”, e “Jesmin” Ranasingaghe, che si esibiranno in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti con un repertorio musicale pensato per accompagnare i primi brindisi della serata. Subito dopo il cenone, dalle ore 23.45 saliranno sul palco di piazza Matteotti i musicisti dell’orchestra L’Alternativa, che proporrà il meglio dei brani che da anni entusiasmano pubblici di ogni età e trascinerà tutti all’immancabile brindisi di mezzanotte e, poi, a fare festa fino a tardi.

A Foligno sarà il gruppo dei Boney M a far ballare cittadini e turisti nell’ultima notte dell’anno. Per la città c’è dunque un altro Capodanno in piazza firmato Paiper, anche se la location si sposta da piazza della Repubblica si sposterà, causa lavori, in piazza San Domenico per due serate di musica. Organizzato in collaborazione con il Comune, l’evento – come detto – si terrà infatti il 30 dicembre, quando a salire sul palco saranno artisti umbri come Bandiera Gialla, Moà, Roberto Giloni e Victoria, e poi il 31 dicembre, quando ci saranno i Boney M, storico gruppo musicale, formato da ballerini e cantanti caraibici.

Nel programma del Capodanno in Umbria 2024 non manca Spoleto : il 31 dicembre dalle 23 in piazza Garibaldi fontane danzanti e giochi d’acqua accompagnati da musica dal vivo con lo spettacolo di Cazacu’s. “Uno spettacolo che si è senz’altro distinto nel tempo, che ha animato ed emozionato le diverse piazze dell’Italia e del Mondo, scelto dal Santo Padre in persona, dal nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, così come scelto dai diversi capi di Stato, Europei e non ove l’artista si è esibita”, si legge nel sito.

Per quanto riguarda il Capodanno 2024 a Terni, torna San Silvestro in piazza. La città di Terni, dopo la pandemia, aveva risposto con migliaia di persone presenti, in piazza Europa, seguendo il concerto del Le Vibrazioni. Quest’anno invece la manifestazione – come annuncia il vicesindaco Riccardo Corridore via Facebook – vedrà protagonisti Giuseppe Povia, vincitore di Sanremo 2006, e Marco Ligabue, fratello di Luciano. Insieme a loro Amerigo Provenzano, meglio noto come Provenzano DJ.

Foto di Ian Schneider | via Unsplash

© Riproduzione riservata