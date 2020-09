Coronavirus in Umbria, positivi un dirigente e un assessore regionale

Due positivi ‘eccellenti’ al coronavirus in Umbria, negli uffici della Regione. Sono il direttore regionale della protezione civile, ingegner Stefano Nodessi Proietti, che è risultato positivo al coronavirus e l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. Positivi sembrerebbe anche due autisti della Regione.

La notizia, che circolava già da qualche ora, è stata anticipata dal Messaggero. E confermata, tra gli altri, da una nota di Confimi Umbria che ha spostato la conferenza stampa in programma domani a Palazzo Donini (si farà alla Sala del Consiglio della Provincia di Perugia). “Purtroppo cari amici sono risultato positivo al Covid ma non mollo e continuo a lavorare da casa”, ha scritto Nodessi su Facebook. Sono pertanto scattati subito gli accertamenti nei vari uffici tecnici e amministrativi della Regione Umbria, accertamenti che coinvolgono da vicino anche l’ambito della politica. Quanto a Melasecche, sarebbero positive due persone del suo staff.

Azienda ospedaliera e Asl hanno avviato un’approfondita indagine epidemiologica per tracciare le nuove positività a questo ‘cluster’ di positività al coronavirus in Umbria. Insieme alla presidente Donatella Tesei, risultata negativa, verranno sottoposte al tampone circa 80 persone. Tutti gli altri assessori e la presidente Tesei sono risultati negativi. Lunedì saranno però sottoposti a un secondo tampone. In corso la sanificazione a palazzo Donini, sospesi tutti gli impegni in presenza per la giunta regionale: quelli essenziali continuano in videoconferenza.

(Maggiori info nelle prossime ore)