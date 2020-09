Al via ad Assisi l’anno accademico 2020-2021 di Teologico e ISSRA

Verranno presentanti anche i nuovi locali che ospiteranno decenti e studenti in un'ala del Seminario regionale

Venerdì 25 settembre, alle ore 11.00, presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Assisi, si terrà una conferenza stampa per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2020-2021 degli Istituti Teologico (ITA) e Superiore di Scienze Religiose (ISSRA) di Assisi. Con l’occasione verranno presentanti anche i nuovi locali che ospiteranno decenti e studenti: si tratta di un’ala del Seminario Regionale (situato in via Beato Ludovico da Casoria 7).

Interverranno alla conferenza di inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021:

o Mons. Renato Boccardo Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Presidente della Conferenza Episcopale Umbra e Moderatore dei due Istituti.

o Padre Giulio Michelini, ofm, Preside dell’Istituto Teologico di Assisi.

o Suor Roberta Vinerba Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi.

«Quaranta anni fa – afferma l’arcivescovo Renato Boccardo – è iniziata in Umbria l’avventura degli Istituti Teologici per garantire ed offrire una formazione di livello agli operatori pastorali: sacerdoti, religiosi e fedeli laici. Dopo quaranta anni i due Istituti si sono chiaramente potenziati, specializzati e oggi trovano una nuova sede presso il Pontificio Seminario Regionale ad Assisi. Essi sono lo strumento con il quale le Chiese diocesane e gli Istituti di Vita Consacrata intendono proporre un percorso formativo a quanti desiderano approfondire i contenuti della fede che professano e alimentare una testimonianza credibile della gioia del Vangelo nella vita quotidiana».