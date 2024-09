Corrente via ad Assisi centro lunedì 16 settembre, la mappa delle vie

Disagi e corrente assente lunedì 16 settembre 2024 nel centro di Assisi, dalle 8:30 alle 11:30. “Le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico”, spiega l’azienda E-distribuzione.

Nello specifico la corrente mancherà, secondo i fogli attaccati per strada, in via Cristofani nei numeri civici da 3 a 7, da 4 a 8, da 14 a 16 e 2 A, 2C, 10A e 12 A. In Piazza Vescovado, da 1 a 7 e 1 A, 7A, da 2 a 4, 8 e 2A. In via Bernardo da Quintavalle, 1, 1 A-C-D, da 2 a 8 e senza numero.

In via Fonti Moiano, 7 E, 8 A e senza numero, mentre in via Sant’Antonio 3 A e da 12 a 14 e in piazza Santa Chiara 3 C, 4 e senza numero. Infine, in via Sant’Agnese 15 e 28, in via da Bonino il civico 6, in vicolo Buscatti 1 e in via Moiano.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è possibile rivolgersi al Numero Verde 803.500.

Foto di Kelly Sikkema | via Unsplash

© Riproduzione riservata