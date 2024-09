Meteo Assisi 13-15 settembre 2024, svolta netta ed importante: temperature in forte calo

Ritorno della pioggia che in questi frangenti appare diffusa a tutto il territorio regionale: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 13-15 settembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e buon venerdì a tutti voi per iniziare, svolta meteo netta ed importante quella che stiamo vivendo in questi giorni con ritorno della pioggia che in questi frangenti appare diffusa a tutto il territorio regionale. Estate 2024 che a questo punto possiamo dire durata soltanto due mesi con caldo a tratti persino estremo, continuo e fastidioso perché spesso umido.

Vediamo le previsioni per il meteo Assisi 13-15 settembre 2024:

Oggi venerdì: giornata molto instabile con ventilazione tra w e w-nw moderata e un consistente calo della temperatura su valori tipici di fine ottobre. Rovesci temporaleschi alternati a brevissimi momenti soleggiati con possibilità di grandinate. Massima del giorno intorno 15-16 gradi, minime ad una cifra tra 9 e 10 gradi. Raccomando di coprirsi molto bene!

Sabato: il tempo si ristabilisce, assenti le precipitazioni, sole e nuvole alternate ad intermittenza. Ventilazione tra debole e moderata occidentale tra ovest e nord-ovest.

Domenica infine: giornata ampiamente soleggiata con clima piacevole di giorno e fredda di sera e durante la notte. Ventilazione sempre occidentale.

Breve anticipazione sul tempo per inizio nuova settimana e concludo, che vedrà un tempo più asciutto e l’alternanza di schiarite e annuvolamenti in un contesto termico lievemente sotto il normale.

Buon fine settimana a tutti da parte mia e della redazione di Assisi News!

Foto: Redazione Assisi News

