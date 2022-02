Corso di potatura degli ulivi base e avanzato al bosco di San Francesco

Due weekend a fine febbraio e inizio marzo, come partecipare

Il FAI – Bosco di San Francesco un corso di potatura degli ulivi diviso in due parti: sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 corso base; e sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 corso avanzato. Due weekend dedicati alle tecniche della potatura degli ulivi, con la modalità online per la parte teorica per tutelare la sicurezza dei nostri partecipanti:

– Sabato mattina la parte teorica a cura del Prof. Primo Proietti (Docente Università degli Studi di Perugia) dalle 09:00 alle 12:00.

– Domenica parte pratica all’aperto negli uliveti del Bosco di San Francesco a cura di Mirco Boco (Università degli Studi di Perugia) dalle 09:00 alle 12:00.

Ritrovo presso il Complesso benedettino di Santa Croce.

Programma del corso di potatura degli ulivi:

BASE

Principi e basi fisiologiche della potatura. Obiettivi. impatto sulla qualità del prodotto. Epoca. Turni. Attrezzature. Potatura e stato sanitario della pianta. Uso dei residui di potatura.

AVANZATO

Tecniche di potatura di allevamento e forme di allevamento. Potatura di produzione semplificata degli ulivi allevati a vaso. Potatura di riforma, di ringiovanimento, di recupero di olivi abbandonati. Attrezzature pneumatiche ed elettroniche per la potatura da terra dell’olivo.

Quota di partecipazione € 35,00 – Iscritti FAI € 30,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai seguenti contatti: www.boscodisanfrancesco.it; mail [email protected] Pagamento entro il 24 febbraio (corso base) e entro il 2 marzo (corso avanzato)

– tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato a FAI-Fondo Ambiente Italiano,

IBAN IT91C0306909606100000062285, con causale “PARTECIPAZIONE DI ….. AL CORSO DI POTATURA AL BOSCO DI SAN FRANCESCO” (si prega di inviare via mail copia del bonifico)

– Cash presso il Complesso di S. Croce dal martedì al sabato ore 10:00-13:00

Una volta effettuata l’iscrizione, in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al corso la quota di partecipazione versata non verrà rimborsata.

Foto di Nazar Hrabovyi | via Unsplash

