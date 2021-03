Assembramenti, controlli delle forze dell’ordine ad Assisi e Santa Maria degli Angeli

La bella giornata di sole e l’arrivo della primavera ha spinto tanta gente ad affollare vie e piazze del territorio di Assisi e circostante. Non si sono registrate gravi situazioni di allarme vista l’emergenza Covid-19 anche se oggi, domenica 28 marzo 2021, non sono mancati episodi relativi ad assembramenti e persone intente a stazionare senza mascherina all’aperto. Controlli da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine.

In particolare in tanti hanno affollato il sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli e la piazza Garibaldi della frazione ai piedi di Assisi. Gente anche ad Assisi, nel rispetto delle regole e dei distanziamenti, in Piazza Santa Chiara e per alcune vie cittadine. “È dura – ha fatto sapere ad AssisiNews il sindaco di Assisi Stefania Proietti – ma dobbiamo assolutamente rispettare i regolamenti in maniera attenta. Oggi la Polizia Locale – ha precisato il primo cittadino – è stata impegnata nel nostro territorio per verifiche costanti”.

E proprio la Polizia Locale di Assisi che oggi, domenica 28 marzo, ha dovuto monitorare alcune situazioni unitamente a Polizia e Carabinieri, con i militari dell’esercito in prossimità della Basiliche e dei luoghi di culto, con la presenza di alcune pattuglie a fare da deterrente, è dovuta intervenire in un caso specifico nel territorio assisiate per assembramento. Ai responsabili, è stato fatto un verbale ed impartita una multa.

In un periodo in cui i casi da Covid-19 sembrerebbero il lieve discesa, sarebbe opportuno cercare di continuare a rispettare le regole. Il sole e le belle giornate invitano ad uscire di casa giovani e persone ‘ferme’ praticamente da un anno nelle proprie abitazioni. Ma non è questo il momento di mollare.