Degrado ad Assisi, troppi casi di inciviltà nel territorio e immondizia lungo le vie: segnalazioni e lamentele (foto+video)

I cittadini segnalano tanti casi nel territorio assisiate, fra cui alcuni estremi: erba alta in via Canonichetti e discarica abusiva a Palazzo di Assisi

(A.C.C.) Continua il disagio ad Assisi e nel territorio causato da sporcizia, rifiuti ed erba alta infestante. Tante le segnalazioni dei cittadini di atti vandalici e di inciviltà in varie parti del Comune, i quali accrescono sempre di più disagio collettivo. Due, nello specifico, i casi fatti pervenire alla redazione di Assisi News solo nella giornata odierna di venerdì 2 maggio.

Il primo arriva direttamente da Assisi – in via Fratelli Canonichetti, area abitata fuori alle mura cittadine – dove il disagio provocato dall’erba alta infestante provoca una limitazione alla viabilità e al quale va aggiunto anche la visibilità dei cartelli stradali, praticamente oscurati dalla vegetazione incolta. A tutto ciò, si aggiunge la situazione all’interno del centro storico, nel quale arrivano tante lamentele per la questione della differenziata e dei sacchi lasciati sul ciglio della strada, agli occhi di turisti e residenti, una situazione che in diversi hanno sollevato specialmente dopo la grande affluenza in città di persone in questi ponti festivi. “Ma non si potrebbe trovare una soluzione diversa e meno dannosa per l’immagine cittadina?” – dice chi segnala. (Continua dopo il video)

Il caso più grave è però quello segnalato nella frazione di Palazzo di Assisi, nella quale in via dell’Asilo – strada che conduce verso la vicina Bastia Umbra – si assiste ad una vera e propria scena di degrado “abusivo”. Infatti, nella mattinata di oggi venerdì 2 maggio è stata ritrovata una vera e propria discarica di immondizia, lasciata da alcuni “maleducati”, creando un panico generale. Un ammasso di residui depositati lungo la strada. I segnalatori effettuerenno segnalazione agli organi competenti. (Continua dopo il video)

Tutte numerose situazioni che ormai da troppo tempo fanno parte del territorio assisiate. I cittadini – ormai stanchi e affranti da più parti per tutto ciò – chiedono che le autorità competenti intervengano immediatamente per arginare questo problema, trovando anche delle soluzioni – ad esempio con l’istallazione di telecamere – per scovare agli atti di vandalismo punibili a norma di legge con severe multe.

