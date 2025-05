Patto Civico di Assisi sostiene Valter Stoppini: “Esperienza, competenze e voglia di fare”

Il Patto Civico di Assisi si presenta alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio a sostegno del candidato a sindaco Valter Stoppini. Al Grand Hotel si sono presentati gli uomini e le donne delle liste Assisi Domani e Assisi Civica che con convinzione ed entusiasmo hanno scelto di scendere in campo in questa competizione elettorale per veicolare i valori di una formazione di centro, moderata e riformista, ispirata all’attenzione verso le persone, verso la pace, verso l’ambiente, verso gli ultimi e i poveri. Cinque le liste a sostegno: Partito Democratico, le due civiche del Patto Civico (Assisi Domani e Assisi Civica) con l’altra civica Valter Stoppini per Assisi, e il “listone” “Progressisti per Assisi” formato da Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e le forze della sinistra ecologista.

“Cinque percorsi diversi – la presentazione del candidato, Valter Stoppini – uniti dall’obiettivo di una Assisi più forte e vicina, con energie nuove, giovani e grande esperienza. Questa squadra unisce volti nuovi, entusiasmo, professionalità e un forte legame con tutti i territori, portando competenze al servizio di Assisi. Ringrazio di cuore per la fiducia e l’energia, e la coalizione per il sostegno. Sono onorato di camminare con chi crede nel fare con impegno. La mia passione per Assisi e la responsabilità di costruire un futuro migliore insieme sono più forti che mai”.

E il Patto Civico, “Forte dell’eredità amministrativa della sindaca Stefania Proietti che, in 8 anni di governo della Città di Assisi, ha dato un impulso straordinario con azioni efficaci e incisive in tema, ad esempio, di sviluppo economico, attrattività turistica, piani ambientali, decoro dei centri storici con un piano dell’arredo urbano innovativo, nuove opere pubbliche – si legge in una nota – il Patto Civico si schiera in una coalizione ampia e allargata per proporsi ancora una volta alla guida di Assisi. L’esperienza e le competenze, oltre alla passione e alla voglia di fare, sono le credenziali per presentarsi alla comunità e chiedere fiducia tenendo ben presente un’unica bussola, e cioè l’impegno per il bene comune”.

Queste, oltre al Patto Civico, le liste e sostegno di Valter Stoppini:

Assisi Civica – Stoppini Sindaco: Massimo Paggi, Scilla Cavanna, Luigi Bastianini, Valentina Bellomo, Giovanna Cecere, Paola Compagnone, Cristiano Costantini, Lucilla Mariani Della Bina detta Lucilla, Domenica Loporcaro, Carlo Migliosi, Anna Maria Piccotti, Paolo Pucci, Elvis Reka, Beatrice Rossi detta Beatrice, Pasquale Rossi detto Pasquale, Benedetta Venarucci.

Assisi Domani: Veronica Cavallucci, Alberto Avoli, Erica Balani, Giovanni Bazzoffia, Luca Broccatelli, Roberto Cammarelle, Jessica Gabbarelli, Sonia Gaudenzi, Fabiana Greco, Giancarlo Mirti, Mattia Monaco, Rita Nardone, Nico Perini, Emanuele Rossi, Maurizio Terzetti, Andrea Vallesi.

Partito Democratico: Donatella Casciarri, Francesca Corazzi, Paolo Lupattelli, Paolo Mirti, Paola Vitali detta Paola, Marta Brozzi, Salvatore Cretella, Ciro Leone, Damiano Manzoni, Manuel Sabatini, Alessandro Sforna, Cristina Sportolaro, Renzo Totori, Valentina Turrioni, Nicola Vitali detto Nicola, Claudia Ciombolini.

Progressisti per Assisi: Malak Attia, Tullia Caporicci, Antonella Casagrande, Palma Bruna Ciafardoni, Marta Coletti, Chiara Dionigi, Lina Franquillo, Gianna Pallotta, Franco Cesario, Alessio Maria Lanfaloni, Fabrizio Leggio, Andrea Mancinelli, Alessio Mariucci, Adriano Tofi, Alex Trabalza, Adil Zaoin.

Valter Stoppini per Assisi: Alfredo Bolletta, Laura Pizziconi, Giovanni Abbati, Fedora Arditi, Daniele Bastianini, Andrea Bertolini, Francesco Maria Bocchini, Diego Del Bianco, Loredana Fortini, Emanuela Laloni, Sara Panzino, Monica Pietrella, Marco Romoli, Annalisa Rossi, Cristina Susta, Giorgio Zerbini.

