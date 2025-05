Oltraggio e minacce di morte ai poliziotti: denunciato 41enne spagnolo

Atteggiamenti oltraggiosi e minacce di morte ai poliziotti, scattano denuncia, sanzione e daspo per 48 ore; a finire nei guai un 41enne spagnolo, denunciato dalla polizia di Stato di Perugia, nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionandolo, inoltre, per violazione del regolamento urbano del Comune di Assisi con contestuale ordine di allontanamento dal luogo dei fatti per 48 ore.

I poliziotti del commissariato assisano guidato dal vicequestore Francesca Di Luca sono intervenuti nello specifico a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo con cui era stata segnalata la presenza di un soggetto dal comportamento oltraggioso e minatorio. L’uomo, un cittadino spagnolo di 41 anni, anche alla presenza degli agenti, ha continuato a tenere una condotta aggressiva proferendo parole ingiuriose e minacce di morte all’indirizzo degli operatori, mantenendo un comportamento intimidatorio tale da spaventare i cittadini ed i pellegrini presenti. Per questo motivo, terminati gli accertamenti del caso, il 41enne è stato denunciato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale; lo stesso è stato altresì sanzionato ai sensi dell’art. 9 co 1 del DL 14/17 per violazione del regolamento urbano con contestuale ordine di allontanamento dal luogo dei fatti per 48 ore.

