Deiezioni di animali nel centro storico di Assisi, chiesti più controlli

Accade ad Assisi nella centralissima via Antonio Cristofani e non è la prima volta in quell’area

Deiezioni di animali abbandonate in pieno centro storico, arriva la protesta di alcuni residenti. Accade in via Antonio Cristofani e non è la prima volta che i residenti segnalano l’accaduto. E ora tornano a rivolgersi all’amministrazione, chiedendo non solo maggiore pulizia, ma anche più controlli e di vigilare come succede con chi scarica in giro i rifiuti abbandonati.

“La centralissima via del centro storico – si legge in una nota arrivata alla redazione di AssisiNews – per un tratto di 200 metri di via, viene senza sosta presa di mira da passeggiatori seriali con cani. Il rispetto per gli animali va di pari passo con l’educazione del padrone che in molti casi non pulisce, o se pulisce lo fa poco – continua la segnalazione – e dopo butta salviette sporche in un angolo”.

Poi l’affondo: “Lo schifo più totale – conclude chi segnala con tanto di immagini fotografiche – la via ha un marciapiede molto piccolo e chi percorre quella strada tutti i giorni deve fare lo slalom tra bisogni di animali portati a passeggio da padroni poco rispettosi”.

“Siamo stanchi di essere presi in giro proprio chi, portando il proprio cane a fare i bisogni, non li raccoglie e li lascia per terra. Con tutti i disagi per i pedoni e non solo che si trovano a passare in strada. Un giorno sì e l’altro pure siamo noi a dover pulire per terra e lavare le deiezioni, adesso basta”.

(Attenzione, la gallery contiene ‘immagini esplicite’)