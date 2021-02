Giornata mondiale della Vita consacrata 2021, messa a San Rufino

Anche quest’anno, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, martedì 2 febbraio alle ore 16 nella cattedrale di San Rufino verrà solennemente celebrata la Giornata mondiale della Vita consacrata 2021. La liturgia della festa della presentazione del Signore al Tempio, sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino alla presenza dei consacrati e delle consacrate della diocesi.

Parlando dell’importanza di questo momento Padre Simone Calvarese, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi, ha ricordato l’episodio di Gesù Cristo che entra nel Tempio, identificato dal vecchio vegliardo Simeone come la luce del mondo, luce che illumina le genti. “Credo che nella misura in cui trascorreremo il nostro tempo alla presenza di Dio, rimanendo a stretto contatto con la sua Parola, saremo illuminati e la sua presenza nella nostra vita – ha concluso padre Calvarese – porterà frutti luminosi”.

In base all’ultima statistica disponibile, relativa all’anno 2019, i religiosi compresi i sacerdoti religiosi della diocesi sono oltre 230, le suore sono intorno a 450. Tra le altre forme di vita consacrata presenti in diocesi ci sono gli istituti secolari, le società di vita apostolica e alcuni appartenenti alla forma di vita eremitica e all’Ordine delle vergini. La celebrazione eucaristica per la Giornata mondiale della Vita consacrata 2021 verrà trasmessa in diretta su Maria Vision (canale 602) e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.