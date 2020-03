Troppe deiezioni canine in giro, protestano i residenti di via Cristofani

Troppe deiezioni canine in giro, tutte lasciate in strada dai proprietari maleducati degli innocenti ed ignari animali da compagnia. E così c’è chi si è stancato ed ha deciso di porre l’attenzione su un problema, dovuto esclusivamente all’inciviltà degli esseri umani. La protesta arriva da alcuni residenti di Assisi centro storico, precisamente da via Antonio Cristofani.

“Siamo stanchi di essere presi in giro proprio chi, portando il proprio cane a fare i bisogni, non li raccoglie e li lascia per terra – tuonano i residenti – con tutti i disagi per i pedoni e non solo che si trovano a passare in strada. Un giorno si e un giorno no siamo noi a dover pulire per terra e lavare, adesso basta”.

Una protesta che però fa riflettere su diversi aspetti: “Personalmente amiamo gli animali – dicono – ma non accettiamo chi ancora oggi, nel 2020 continua incivilmente a trattare le strade pubbliche come fossero strade di nessuno, basterebbe un piccolo gesto per raccogliere gli escrementi e poi gettarli laddove andrebbero gettati”.