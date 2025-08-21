Disagi in via Mecatti a Santa Maria degli Angeli: la segnalazione in una lettera alla nostra redazione

La redazione di Assisi News riceve e pubblica una lettera sulla situazione – già nota per precedenti segnalazioni – relativa al disagio di molti residenti nella zona di via Mecatti a Santa Maria degli Angeli:

“Risiedo in via Cesare Mecarti a Santa Maria degli Angeli, dall’altro lato della strada ha aperto una nuova attività ristorativa. Da quel momento, per orario cena, questa zona è teatro di parcheggi selvaggi, pericolosi (arrivano all’incrocio invece di rispettare i 5 metri, bloccandone la corretta visuale) o che impediscono l’accesso a garage (casa di riposo Lieta Oasi) e vialetti pedonali di casa (la mia, 10 appartamenti su 2 piani).

Chiamare la municipale è inutile: nell’orario in cui si verifica la situazione sono chiusi, chiami l’indomani e ti dicono “che bisogna farlo quando accade”.

Chiamare i carabinieri porta lo stesso risultato, si occupano di cose giustamente più gravi e ti rimbalzano a loro. Dal Comune ci hanno fornito la pec cui mandare segnalazioni per presa di provvedimenti. Sono alla terza e-mail certificata, corredata di foto, così come altri abitanti del vicinato. Nessuna risposta.

Nessuno, alla fine, si cura di questa situazione che coinvolge un intero quartiere. Ieri in preda al malessere dopo aver fatto la vedetta lombarda al terrazzo e impedito a 3/4 macchine di sostare in un vialetto che permette il passaggio di una macchina e mezzo forse, ho scritto sia al sindaco che alla vostra redazione.

Mi sembra assurdo che gli organi preposti non facciano nulla (è dai prima di luglio che abbiamo iniziato a segnalare), che sia addirittura arrivata al punto di scrivere su Facebook al sindaco e a voi di Assisi News per la stampa locale. La speranza è che si risolva una situazione che così non può assolutamente perdurare”.

