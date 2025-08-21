Verde pubblico, Cicogna e Cavallucci: “Non va solo tagliato, ma curato quotidianamente”

Ancora un botta e risposta sul verde pubblico: “Prendiamo atto che, secondo il Sindaco, la manutenzione del verde ad Assisi sarebbe ‘attenta e programmata‘. Eppure, prima delle nostre segnalazioni, i cittadini potevano ammirare rotonde sommerse dall’erba, aiuole dimenticate, piante non potate e perfino alberi pericolanti. Se questo è il frutto della programmazione, allora dev’essere una programmazione a rilascio lento, perché i risultati arrivano sempre troppo tardi. Il Sindaco afferma di essere dispiaciuto per aver dato una delusione ai consiglieri Giancarlo Cavallucci e Eolo Cicogna. In realtà la vera delusione non è dei consiglieri di opposizione, ma dei cittadini che pagano regolarmente le tasse e che si aspettano una città curata, sicura e rispettata. Sono loro che non meritano di vedere Assisi ridotta a un giardino trascurato, in attesa dell’evento di turno per essere rimessa in ordine”.

“La manutenzione del verde – per i due consiglieri – non è un’operazione spot da esibire a ridosso delle grandi ricorrenze, ma un lavoro costante che significa non solo tagliare l’erba, ma anche curare le piante, potarle e verificarne la stabilità per la sicurezza di tutti.

Altro che “campagna elettorale”: il nostro compito è segnalare quello che i cittadini vedono ogni giorno e che purtroppo sfugge agli “uffici preposti” di cui parla il Sindaco. Noi non mettiamo in cattiva luce Assisi: ci limitiamo ad accendere la luce su ciò che, evidentemente, qualcuno preferirebbe restasse in ombra. Desideriamo sottolineare che la mancanza di una adeguata manutenzione non può essere giustificata con la presunta carenza di risorse economiche o finanziarie. A nostro avviso, le risorse esistono e potrebbero essere allocate in modo più efficace. È evidente che, spesso, si effettuano spese per interventi di minore importanza o per iniziative finalizzate a ottenere consenso elettorale, mentre le manutenzioni essenziali vengono trascurate”.

“Riteniamo fondamentale che la cura e la sicurezza degli spazi pubblici siano una priorità concreta e costante, non subordinata a logiche di visibilità o convenienza politica. Chiediamo pertanto un impegno serio e continuativo, con una programmazione chiara e trasparente degli interventi manutentivi, per garantire alla cittadinanza la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici. Ecco allora la vera differenza: noi parliamo di cura del verde, il Sindaco si accontenta di “tagliarlo”. Ma una città come Assisi merita molto di più che un colpo di forbici all’ultimo minuto: merita una cura quotidiana, quella che si deve a un giardino prezioso, non a un prato lasciato crescere a casaccio.

© Riproduzione riservata