Distrutta la staccionata in legno di uno dei parchi verdi a Santa Maria degli Angeli (foto)

Vandali in azione fra via Saragat e via Aldo Moro: cittadini e residenti alla ricerca dei responsabili

Staccionata distrutta al parco giochi fra via Saragat e via Aldo Moro a Santa Maria degli Angeli. A denunciare l’accaduto sono alcuni cittadini residenti del luogo, che chiedono aiuto a chi avesse visto per individuare i responsabili. Un episodio non isolato, con a farne le spese l’ennesima area verde del territorio comunale di Assisi.

A detta dei residenti e di coloro che hanno segnalato l’accaduto, dietro a tali accadimenti ci sarebbero episodi di maleducazione di alcuni, incuranti del bene comune. Perlopiù giovani – si legge e si ascolta nei post e nei video che girano sui social – che con violenza e poca cura avrebbero distrutto – in questo caso – la staccionata.

Staccionata in legno che ora giace “stesa” a terra, non da un solo lato ma addirittura su due lati. Sarà necessario adesso un intervento oneroso in termini di spese e lavoro, per rimettere tutto a posto. Come già detto non è la prima volta che accadono tali episodi, non nuovi sul tema aree verdi. Specialmente nelle ore notturne, più volte a Santa Maria degli Angeli sono stati distrutti o imbrattati anche i giochi destinati ai più piccoli, varia anche la sporcizia segnalata lasciata abbandonata dai maleducati.

