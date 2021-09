Donna Karan, la stilista in vacanza (di lavoro?) in Italia e anche ad Assisi

Vacanza di piacere o di lavoro? Da qualche giorno Donna Karan è in Italia e tra le sue tappe c’è anche Assisi. La fondatrice del marchio che oggi vende le borse e i profumi DKNY, già direttrice di Anne Klein, nel 1988 ha lanciato la linea giovanile DKNY. “Oggi la stilista mantiene le redini del brand che si distingue soprattutto per le borse e i profumi DKNY, come l’eau de parfum Be Delicious e My NY. Il marchio si è inoltre fatto notare alla New York Fashion Week dell’autunno inverno 2016. onna Karan si occupa soprattutto del suo brand Urban Zen, che promuove il commercio solidale e consapevole vendendo artigianato, oggetti d’arte e mobili fatti a mano. Il brand è anche una fondazione umanitaria, che ha aiutato a ricostruire Haiti dopo il terremoto del 2010”, si legge su donnaglamour.it. La stilista sarebbe in Italia per ricaricare le batterie e starebbe prendendo ispirazione anche dal fascino di Assisi per uno dei suoi prossimi progetti.

