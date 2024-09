Doppio incidente sulla SS318, uno in zona Petrignano

Doppio incidente sulla SS318, uno anche in zona Petrignano di Assisi con il conducente dell’auto incastrato e salvato dai vigili del fuoco – nella foto in evidenza. È successo nella prima mattinata del 6 settembre 2024, mentre un altro sinistro è avvenuto all’alba in zona Gualdo Tadino – Branca.

Nel caso del sinistro avvenuto nell’assisano, i Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS318 in direzione Ancona all’altezza dello svincolo di Petrignano. Un uomo alla guida della sua auto si è reso protagonista suo malgrado di un incidente in maniera autonoma e, in quanto incastrato, è riuscito ad uscire dalla vettura solo grazie all’operato dei Vigili del Fuoco e del personale del 118, al quale poi è stato assicurato per verificarne le condizioni di salute.Sul posto anche la Polizia Stradale e l’Anas. (Continua dopo la foto)

All’alba di venerdì il primo sinistro del doppio incidente stradale sulla SS318, quando la squadra di Gaifana, su richiesta del 118, intervenuta sulla è intervenuta sulla statale in direzione Ancona, tra Branca e Gualdo Tadino. In questo caso – fanno sapere sempre i vigili del fuoco – si trattava di uno scontro frontale tra due autovetture, una delle quali aveva imboccato la strada contromano. Sul posto anche Carabinieri.

