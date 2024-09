Marcia delle 8 Porte 2024, tutto pronto ad Assisi: tanti gli atleti iscritti

Tutto pronto per la Marcia delle 8 Porte 2024 che si terrà sabato 7 settembre dalle ore 19,30 con partenza e arrivo da piazza del Comune. L’iniziativa, arrivata all’11esima edizione, organizzata come sempre da Assisi Runners con il patrocinio della Città di Assisi, è una gara podistica, che unisce sport, cultura e associazionismo, che ormai è diventata un appuntamento fisso dell’estate assisana. (Continua dopo la foto del percorso)

Si tratta di una delle gare in notturna più importanti del centro Italia che nel suo svolgersi tocca le otto porte cittadine (Nuova, Cappuccini, Perlici, San Giacomo, San Francesco, San Pietro, Sementone e Moiano) poste lungo le mura urbiche assisane, in una sorta di viaggio affascinante, seppur impegnativo viste le caratteristiche del percorso, attraverso la storia e i luoghi più significativi della città patrimonio Unesco. Al percorso, di 7 km, si richiama anche la maglia dell’edizione 2024.

La Marcia delle 8 Porte 2024 parte come di consueto alle ore 20 da Piazza del Comune per la 7 km competitiva, mentre la gara non competitiva inizierà alle ore 19,30. Alla manifestazione sono legate anche altre partecipazioni e collaborazioni con associazioni locali, tra cui l’Avis Assisi del presidente Gianmatteo Costa che sarà presente con uno stand sensibilizzare la donazione del sangue; la passeggiata in Rosa, evento di collaterale a scopo benefico (dalle 19.30) organizzato dall’Ass. Punto Rosa della presidente Silvana Pacchiarotti che si occupa della donne operate di tumore al seno; e il Velo Club Assisi Bastia, che farà una staffetta in mountain bike, e l’Avis Assisi del presidente Costa con il proprio stand per incentivare le donazioni di sangue.

“Siamo orgogliosi di questa manifestazione che giunge alla undicesima edizione – ha detto Fabio Battistelli – è impegnativo organizzarla ma siamo come sempre soddisfatti. Grazie anche all’amministrazione che ci sostiene e ci ha accompagnato nella maggior parte delle edizioni. Siamo attualmente a 100 iscritti e aspettiamo in questa settimana l’iscrizione di vari gruppi. L’intento di riportare lo sport in città penso sia riuscito. Invito tutti ad iscrivervi e vi do appuntamento a sabato 7 settembre”.

