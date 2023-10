È domenica, ad Assisi – con i panni stesi alla finestra – tanti in bicicletta anche dove non si può (foto)

Sembrano ormai fuori controllo le aree pedonali di Assisi centro storico. Nonostante le tante segnalazioni e gli incidenti sfiorati nei giorni scorsi, si continua a scorrazzare con le biciclette laddove ci sono divieti ben esposti.

Questa mattina domenica 29 ottobre oltre alle bici, anche i monopattini presenti nelle stesse aree, che al di là della pericolosità o meno, o del divieto, hanno comunque creato scalpore. Segnalazioni più volte arrivate alla nostra redazione e pure agli organi competenti, che sembrano non voler controllare e fermare una problematica molto sentita dai residenti.

Più volte infatti l’incidente è stato sfiorato con alcune persone che sono state urtate dai mezzi a due ruote, in alcune occasioni incidenti sfiorati anche con protagonisti alcuni bambini intenti a passeggiare.

Una domenica 29 ottobre dove da una finestra di via San Rufino sono apparse pure a in bella vista anche mutande e indumenti intimi appena lavati, pronti ad essere asciugati all’aria aperta. (Continua dopo la foto)

Le segnalazioni che sono arrivate spesso da via San Rufino, da via San Francesco, da via Portica, da via Fontebella, dove in tanti scorrazzano anche a contromano. Un problema davvero sentita da risolvere e che anche questa mattina – domenica 29 ottobre – è stato documentato da un lettore e trasmesso alla nostra redazione (di seguito e in evidenza le immagini). Irresponsabilità di chi si rende protagonista di tali episodi, ma anche assenza di controlli.

© Riproduzione riservata