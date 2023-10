Camion vela pubblicitaria nel fosso: sul posto i Vigili del Fuoco (foto)

Con la “vela” pubblicitaria nel fosso a lato della strada a Bastia Umbra. È accaduto in via delle Nazioni, proprio di fronte alla piscina comunale coperta, sabato 28 ottobre intorno alle 15.15. Subito sul posto i Vigili del Fuoco con due mezzi e vari uomini che hanno lavorato abbastanza per risollevare il camion-vela dal fossato.

Non del tutto chiara la dinamica, con il conducente del mezzo a quattro ruote che dovrebbe – dalle prime informazioni – essere rimasto illeso. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Traffico in tilt in un sabato pomeriggio dalle temperature più primaverili che autunnali con la circolazione deviata in altri sensi di marcia.

