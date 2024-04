È morto Italo Rota: il noto architetto fu assessore ad Assisi della prima giunta Proietti

È morto dopo una lunga malattia all’età di 70 anni Italo Rota, uno dei più noti architetti italiani, autore, tra gli altri, del Museo del Novecento di Milano. Fu assessore ad Assisi della prima giunta di Stefania Proietti. Tra le sue opere più importanti vanno ricordate la trasformazione – in collaborazione con Gae Aulenti – dell’ex stazione parigina della Gare d’Orsay nell’attuale Museo d’Orsay, il più importante museo mondiale dedicato all’impressionismo.

L’architetto Italo Rota entrò in Giunta comunale ad Assisi nell’agosto del 2017 in qualità di assessore tecnico esterno. A lui la andò la delega alla Forma e Rigenerazione sostenibile della Città, del Sistema Ecoculturale e del Paesaggio. A poco più di un anno dalla prima composizione della Giunta Comunale di Assisi guidata dal Sindaco Stefania Proietti Rota arrivò come primo e significativo innesto dato dall’allora ingresso di uno dei più grandi ed affermati architetti del panorama nazionale ed internazionale. Spesso assente nei vari consigli comunali e nelle giunte, fu per questo nell’occhio del ciclone dell’allora opposizione. Un mandato il suo che non durò a lungo.

Italo Rota era nato a Milano il 2 ottobre del 1953 e si era laureato al Politecnico nel 1982. Nei primi anni 80 si trasferì a Parigi dove iniziò a firmare importanti progetti. Oltre al Museo d’Orsay, è autore – sempre con Gae Aulenti – della ristrutturazione del Museo d’Arte Moderna al Centre Pompidou e delle nuove sale della Scuola francese alla Cour Carrée del Louvre.

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 aprile, via Twitter, anche il ricordo di Eugenio Guarducci, suo collega assessore al tempo della giunta assisana:

Ho appena appreso della scomparsa di #ItaloRota .

Un uomo di grande spessore che amava la nostra terra e con il quale ho avuto il piacere e la fortuna di condividere un piccolo tratto di strada insieme.

❤ pic.twitter.com/7oWGwwRSX7 — Eugenio Guarducci (@Vadodifritto) April 6, 2024

© Riproduzione riservata