Erbacce incolte, a Castelnuovo i residenti scrivono al sindaco

Erbacce incolte e animali, residenti esasperati scrivono al sindaco. La scorsa settimana, visto il perdurare del caldo e della siccità, il sindaco ha emanato un piano anti-incendi ricordando anche le sanzioni che possono essere elevate ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana, che prevede agli articoli 11 e 15 sanzioni per chi non cura le aree che possano diventare un rischio. Ma a Castelnuovo, segnalano i residenti a Stefania Proietti (e in una lettera alla redazione di Assisi News), in qualità di presidente della Provincia oltreché di sindaco, ci sono zone dove i proprietari non ottemperano al dovere di pulire, anche in terreni confinanti con abitazioni.

E per questo alcuni residenti hanno scritto al sindaco, per chiedere di intervenire sui proprietari dei terreni ‘riottosi’, anche perché “i terreni sono pieni di zanzare, zecche, topi e tanti altri animalacci. Non crediamo che noi si debba subire sempre il comportamento scorretto di chi lascia le erbacce incolte, non rispetta le ordinanze sapendo di rimanere impunito”, concludono i residenti.

Per l’allarme siccità il sindaco Stefania Proietti ha inoltre emesso un’ordinanza contro gli sprechi d’acqua, consentiti esclusivamente per uso potabile, igienico-sanitario, zootecnico e per i servizi pubblici assegnati; sono consentiti il riempimento di piscine pubbliche, l’irrigazione di strutture sportive, i servizi di autolavaggio autorizzati. Sono infine consentite dall’ordinanza firmata dal sindaco le attività dei servizi pubblici di igiene urbana per le quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi.

