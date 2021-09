Escursionista disperso tra Assisi e Spello ritrovato dal Sasu. Come rende noto il soccorso alpino speleologico umbro, Si è concluso poco dopo le 22:30 di ieri sera, martedì 7 settembre, l’intervento di ricerca di un settantenne di nazionalità tedesca disperso in una zona molto impervia del sentiero Francescano tra Assisi e Spello. Intorno alle 20:00, con l’imbrunire, l’escursionista – dopo che nel pomeriggio di aveva iniziato il cammino con la prima tappa Assisi Foligno – ha richiesto aiuto poiché aveva perso l’orientamento, ma durante la chiamata il suo telefono si spengeva.

Immediatamente venivano allertate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) provenienti da Perugia e Foligno che provvedevano a raggiungere la zona. Grazie all’ausilio della tecnologia cartografica e di geolocalizzazione del Soccorso Alpino e Speleologico e la specifica conoscenza del territorio da parte dei tecnici, operatori e sanitari del SASU, l’uomo veniva ritrovato alle 22:00 fuori sentiero e in area molto impervia. Una volta visitato da parte dei sanitari del SASU, che lo hanno trovato in buone condizioni, l’escursionista disperso veniva riaccompagnato al luogo dove alloggiava.

Pochi giorni fa un precedente analogo, quando due ragazzi che si erano persi nel bosco sono riusciti a dare l’allarme e sono stati salvati. Disavventura a lieto fine il 5 settembre pomeriggio, come annunciato dai vigili del fuoco. Alle 17:40 la partenza di Assisi è intervenuta in località Colcaprile per un soccorso a persona in supporto ai carabinieri forestali. A dare l’allarme appunto i due ragazzi disorientati che si erano persi nel bosco ma sono riusciti a dare l’ allarme al 112.

