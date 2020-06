Pomodori ripieni, al forno: ricetta facile tipica umbra e preparazione

Il pomodoro è il protagonista indiscusso di insalate e piatti sfiziosi tipicamente mediterranei, molto diffuso il suo utilizzo in tutto lo stivale. Una delle prelibatezze dell’Umbria sono i pomodori ripieni, di riso, con il pan grattato e non solo, un piatto semplice, da fare al forno, adatto a tutte le stagioni, in particolare in estate. Ottimi per un pranzo o una cena, serviti sia da soli che accompagnati ad un secondo come contorno. Una ricetta facile e veloce da preparare, diffusa in tutta Italia, diffusissima come detto nella nostra regione e nel nostro territorio di Assisi e circostante.

I pomodori ripieni, ingredienti. Procuratevi dei pomodori di uguale grandezza e poco maturi, olio, sale, pepe, pane raffermo e pochissimo olio.

I pomodori ripieni, preparazione facile. Tagliate orizzontalmente i pomodori dividendoli in due, svuotateli con la punta di un cucchiaio, gettate i semi e passate la polpa del pomodoro al passa-tutto in una terrina, aggiungete il pane grattugiato, il prezzemolo, l’aglio ben pestato, sale, una presa di pepe e l’olio; mescolate bene; con questo impasto riempite colmando lievemente i pomodori. Versate in un tegame pochissimo olio, allineateci i pomodori, passate il tegame in forno caldo e quando constaterete che il pane tenderà a colorire estraete il tegame dal forno, ponete i pomodori nel piatto da portata, serviteli soli o per contorno ad una carne arrostita. La ricetta può ovviamente variare nel ripieno, a seconda dei gusti di chi cucina

